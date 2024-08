Podcast Bonanni: "E' vero che il Napoli è un cantiere aperto, ma che attributi Zanetti!"

A 'Maracanà' su Tmw Radio, è intervenuto Massimo Bonanni, tecnico ed ex calciatore: "Dedico la mia intro a Zanetti e Gilardino. Quest'ultimo si è ritrovato senza Gudmundsson e Retegui nel giro di pochi giorni ma comunque ha fatto un'ottima partita contro l'Inter. Zanetti ha battuto il Napoli, che è vero che è un cantiere aperto, ma nessuno si sarebbe aspettato un simile risultato.

Secondo me grossi meriti vanno attribuiti all'allenatore dell'Hellas. Non si potrebbe chiedere di terminare il mercato prima che inizi il campionato? Anche perché dura tantissimo, quattro mesi e c'è qualcuno che arriva a fine mercato anche incompleto. Bisognerebbe accorciare il mercato di gran lunga, poi ti capitano i casi come quelli dell'Atalanta e non è giusto neanche per gli allenatori".