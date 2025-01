Podcast Bonanni: "Oggi il Napoli è più forte, per l'Atalanta ultimo treno Scudetto"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, ha parlato del turno di Serie A.

Fiorentina, Palladino rischia col Torino?

"Ha ingannato il trend positivo precedente, ma credo che Raffaele stia facendo un buonissimo lavoro. Il gioco ora sta venendo un po' meno, è una squadra che doveva lottare per quelle posizioni, lo sta facendo. Ma se lo mandi via chi prendi? Tudor? non so".

Juventus, che fare con Cambiaso?

"Sarebbe un colpo di scena se la Juve non lo manda via a certe cifre. E' una cifra spropositata per quel calciatore. Pensare che sia dato via anche a 60-65 mln sono davvero tanti. La Juve deve pensare di darlo via, ma deve sostituirlo con un altro che può fare come lui più ruoli. Per me è da cedere".

Lazio a Verona, Baroni sfida il suo passato:

"E' una partita difficile, visto il momento di forma e risultati che sta avendo la Lazio. E' una partita pericolosa, che se non dovesse essere positiva per la Lazio, inizierebbe il primo periodo difficilissimo da gestire".

Si priverebbe di Isaksen?

"Sì. Ho sempre detto che secondo me l'unico che era fuori dal coro era lui. Ha fatto qualche partita più importante, vedi Napoli, ma lì la Lazio ha qualcosa in meno. Se lo dai via, devi migliorare la squadra e prenderne un altro titolare. Non puoi mettere Tchaouna e tappare il buco solo con Ibrahimovic".

Atalanta-Napoli bivio scudetto?

"E' una partita importante, credo che Conte l'abbia preparata alla grande visto il 3-0 dell'andata. Oggi il Napoli è più forte dell'Atalanta, anche mentalmente. E per l'Atalanta è l'ultima spiaggia per rimanere attaccati al treno scudetto".