Bonanni: "Scudetto? Napoli e Juve possono essere pericolose"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Bonanni, ex calciatore.

Il suo primo pensiero?

"Lo dedico a Paolo Zanetti, stare a sei punti ora vuol dire che sta facendo ben di più delle aspettative.Ora arriva il difficile ma la partenza è stata ottima".

Atto di forza dell'Inter:

"Ha trovato subito una condizione fisica importante, ha vinto tutti i duelli contro l'Atalanta e ha dato una sensazione di forza fisica importante. Non ha ridimensionato l'Atalanta, che rimane però una squadra strana, che ha ricostruito tanto ma ha bisogno di tempo. Per me non è pronta per lo Scudetto, al di là dell'esito di questa partita".

In cosa è cresciuto ancora di più Inzaghi?

"Penso che i ragazzi che ha a disposizione lo stanno aiutando ancor di più a trovare autostima. In Italia è una macchina quasi perfetta e può perderlo solo lei lo Scudetto. Le altre si sono rafforzate, la Juventus e il Napoli possono essere pericolose".

Milan, di chi è la colpa di questo caos?

"Quello che sta succedendo è pericoloso. Se i due giocatori più forti che hai a disposizione hanno una reazione così, al di là del fatto che poi appena entrato hanno reato l'azione del 2-2...Mi è piaciuto quello che ha fatto Daniele De Rossi e non mi piace l'atteggiamento di Dybala che ha camminato i primi tre minuti dopo che è entrato in campo".

Ma Ibrahimovic dov'è?

"Non ho capito la sua funzione, diciamo che prima di mandare Fonseca però Ibra ci sbatterà la testa più volte, visto che è stata una sua scelta. E' molto sicuro di sè, prima di mandare via una sua scelta deve succedere qualcosa d'importante. Quello che è successo però è un campanello d'allarme importante. Non ha i più forti dalla sua parte per ora".

Juve-Roma, vincono le difese:

"La Juve si è avvicinata tanto all'Inter nell'11 titolare. Per me la Juve è molto forte in questo momento. Per me l'Inter è più forte ma la Juve con gli investimenti fatti è diventata una delle squadre più vicine. Io sono convinto che anche il Napoli darà filo da torcere ma perché ha un solo impegno a settimana. Però dico una cosa: Motta non può fare esperimenti con Savona o altri lasciando in panchina Nico Gonzalez, Koopmeiners, perché era una partita importante contro la Roma e se vincevi davi un segnale importante. Ieri Motta ha voluto sperimentare e far vedere che Savona merita di giocare. Un ragionamento che ci può stare, ma alla Juve devi vincere e contro la Roma, partita molto sentita, devi vincerla".