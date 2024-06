Bonanni: "Se Chiesa è davvero sul mercato arriverà sicuro la chiamata di Conte"

E' lunedì e a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

E' lunedì e a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni. "Credo che come Nazionale siamo competitivi, forti, ma non quanto l'Inghilterra. Credo che negli anni diverrà l'Inghilterra molto forte, così come lo sono Spagna, Germania, Francia. Noi ci possiamo essere se ci compattiamo. Nei momenti di difficoltà siamo sempre stati una squadra dura da battere. Se fanno gruppo come lo scorso Europeo, diventiamo difficili da affrontare".

Fagioli in gruppo. Che ne pensa?

"Per me non arriva all'Europeo. Per me Spalletti lo esclude. Se va all'Europeo è follia, perché convochi uno che non gioca da mesi. Stai facendo una cosa senza senso così. Non discuto il giocatore o l'etica, mi interessa il follia di convocare un giocatore che non ha mai partecipato a niente con la Nazionale...".

Roma, Dybala potrebbe raggiungere Mourinho ed è spuntato il nome di Soulé:

"Dipende tutto da Dybala, non importa la clausola. Se vuole rimanere, non ci saranno problemi, anche io dico che Dybala, se sta bene, è uno che ancora sposta. Soulé è un giocatore che deve crescere ancora tanto e deve trovare un contesto come Frosinone che gli permetta di giocare con continuità. E forse un progetto un poco più ambizioso di Frosinone".

Magari forse meglio puntare su Chiesa piuttosto che Soulé:

"Credo che la Roma lo farà il colpo Chiesa, faranno di tutto per prenderlo. E' un giocatore dal quale si debba partire per un progetto nuovo. E mi fa specie che la Juve che deve ripartire non punti su di lui. Se la Roma dovesse prenderlo farebbe un colpo importantissimo. In un 4-3-3 è uno degli esterni più forti in Italia ma anche in assoluto. Se è sul mercato davvero, per me arriva anche la chiamata da Conte da Napoli".