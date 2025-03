Podcast Bonanni sicuro: "Tudor soluzione tampone. La Juve farà di tutto per riportare Conte a Torino"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Il primo pensiero di giornata a chi è dedicato?

"All'Italia, il gol preso mai visto prima. Primo tempo disastroso, secondo entusiasmante. Maldini titolare? Dico che ultimamente ci vanno troppi giovani che dovrebbero giocare di più nel club".

Come commenta il cambio in panchina in casa Juventus?

"Sono sempre stato scettico sul lavoro di Motta quest'anno, mi dispiace per il professionista ma se la Juve ha fatto questa scelta è perché non aveva lo spogliatoio in mano. Non credo che Tudor sia l'allenatore del futuro, sarà un'operazione tampone. Lo hanno preso perchè è juventino e conosce l'ambiente, ma la Juve ha bisogno di qualcosa di diverso. Io credo che alla fine la Juve farà di tutto per riportare Conte a Torino".

Juve, si parla di Conte per il futuro. Ma possibile che non ci sia un'altra via senza tornare al passato?

"Non sono d'accordo. Se ho la possibilità di portare un tecnico che voglio e posso riportare quello che penso possa essere il migliore in questo momento, io lo richiamo quell'allenatore, anche se c'ho lavorato in passato".

La preoccupa la qualificazione Mondiale, vedendo questa Italia?

"Ci sono dei gironi che sono più difficili. L'Italia se la giocherà spero solo con la Norvegia, che è una squadra normalissima, a parte qualche giocatore. Passa tutto da noi e quello che riusciremo a fare. Lo sanno i giocatori che sarebbe una catastrofe non andare ancora, per qualcuno sarebbe anche l'ultima occasione per il Mondiale".