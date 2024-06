Boniek avverte Thiago Motta: "La Juve non è il Bologna. Zielinski? Perfetto per Inzaghi"

Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA intervistato da La Gazzetta dello Sport per commentare il cambio in casa bianconera

TuttoNapoli.net

"Non posso che dire bene di Motta, per quello che ha ottenuto al Bologna, e gli auguro il meglio, però la Juve non è il Bologna. In generale penso che ci concentriamo troppo sugli allenatori. La differenza la fanno i giocatori, tra gol segnati ed evitati". A commentare con queste parole l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA intervistato da La Gazzetta dello Sport per commentare il cambio in casa bianconera e l'approdo del connazionale Piotr Zielinski all'Inter.

Allegri?

"Rimane un tecnico di grandissime qualità, ma nel calcio arriva sempre il momento in cui due soggetti non hanno più voglia di restare insieme".

Il suo connazionale Zielinski passato all'Inter?

"Si inserirà alla grande nel gioco di Simone Inzaghi. È un centrocampista abile e intelligente".