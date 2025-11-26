Chiariello: "Napoli vivo, Conte ha ragione", e cita due protagonisti
Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha commentato la vittoria del Napoli contro il Qarabag in Champions League: "E' stata una serata che ha dato continuità rispetto alla partita con l'Atalanta con in campo la coppia di fantasisti Neres-Lang che si è ben comportata. Il risultato rilancia le ambizioni europee e ora attesa per Roma-Napoli, la geografia del calcio che cambia ma attenzione, la Roma giocherà giovedì in Europa League e avrà due giorni in meno di riposo.
Insomma, è stata una serata da ricordare e ora sono 20 partite senza perdere al Maradona. Conte giustamente gli ha dedicato la vittoria. Conte ha detto che siamo vivi, e menomale. Vi dico anche che il Napoli ripete il mini-record di Spalletti, due partite consecutive senza prendere gol in Champions con Eintracht e Qarabag".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
