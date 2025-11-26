Sky, Boban: "Napoli compatto come non mai in stagione. McTominay straordinario!"

Zvonomir Boban, ex calciatore e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Champions League per commentare, tra le altre cose, anche il la vittoria del Napoli al Maradona contro il Qarabag. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Qarabag non ha giocato male, ma il Napoli ha difeso benissimo, in maniera molto aggressiva, ed è ripartito bene.

Oggi ho visto una squadra matura, seria, molto concentrata. E poi ha un calciatore straordinario, che fa la differenza sempre, che è McTominay. Ho visto un Napoli compatto, forse come non mai in questa stagione. Tutti hanno corso tantissimo e si sono sacrificati, il Napoli ora sta bene e si vede".