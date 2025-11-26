L'ex Inter Miranda: "Spalletti ha imposto la paura. Come uomo lasciamo stare..."

João Miranda, ex difensore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

All’Inter avrebbe potuto dare di più?

“Dipende dai punti di vista, ma in generale penso di sì. Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura”.

In che senso, la paura?

“Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito. Ma Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui”.