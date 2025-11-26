Del Genio: "Bravo Conte, ho apprezzato una sua mossa ed è arrivata la vittoria"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per commentare la vittoria del Napoli contro il Qarabag: "Buon primo tempo e grande secondo tempo a conferma del fatto che la condizione atletica c'è, bisogna calmarsi su questo tempo. Esistono anche gli avversari come sabato con l'Atalanta. Se il Napoli sabato aveva problemi, come faceva ad andare ora a mille all'ora con gli stessi? Quindi lasciamo stare l'aspetto atletico e parliamo di quello che abbiamo visto.

Nel secondo tempo il Napoli aveva una marcia in più e ha dilagato. Bisogna anche dirlo, ho apprezzato una mossa di Conte, quella di non esitare più con la partita in pugno e subito Politano per Beukema e passaggio al 4-4-2. Il gol forse sarebbe arrivato lo stesso ma questa mossa ha dato una spinta ulteriore. Siamo di nuovo nettamente in corsa per entrare nel primo gruppetto degli spareggi con il ritorno in casa e un'avversaria forse meno forte".