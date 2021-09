Boniek: "Napoli, non nasconderti: sei da Scudetto! Zielinski? Non è figlio di buona donna..."

Zibì Boniek, presidente onorario della Federazione polacca e vicepresidente della UEFA, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli va forte, ha un allenatore serio, quadrato, che sa tenere la squadra concentrata prima della partita. Quest'anno a Napoli non vi potete nascondere dietro ad un dito, il Napoli ha un organico che può competere con tutti, nessuno è più forte del Napoli e dovete giocarvi lo scudetto".

SU ZIELINSKI

"Zielinski ha detto che è molto contento, che Spalletti gli dà più sicurezza, che l'aiuta molto a crescere. Piotr è un ragazzo straordinario e un calciatore bravissimo. Ha la tecnica di base tra le migliori al mondo, quando prende palla non sai mai dove può andare, con il suo dribbling e le sue torsioni. Non è un figlio di buona donna, dice la verità. Io ho un debole per lui, m'incanta sempre".