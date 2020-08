Boniek su Milik: "Ci ho parlato, può giocare in qualsiasi squadra al mondo ma a una condizione"

Zbigniew Boniek, 64 anni, presidente della federazione calcistica della Polonia, ha parlato al Corriere dello Sport delle voci su Milik e la Fiorentina: "Con la fiducia dell'allenatore, Milik può fare le fortune di ogni squadra. Arek è un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, ci ho parlato ma non entro nel dettaglio. Si chiacchiera da troppo tempo del suo futuro. Di certo le sue qualità tecniche non hanno bisogno di sponsor".