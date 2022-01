Boniek su Vlahovic: "Anche con CR7 Juve pensava di vincere Champions, ma è stato un fallimento"

"La squadra non si compra, si costruisce", titola il Corriere dello Sport nell'intervista a Zibi Boniek. Intervista che inizia da Piatek in viola al posto di Vlahovic: "Non sarà semplice. Anche perché Krzysztof ha caratteristiche differenti. Vlahovic è un attaccante che parte dai quaranta metri e si carica i difensori sulle spalle, è potente, fa reparto da solo. È uno dei due o tre centravanti del momento, il nove assoluto".

Vlahovic risolverà i problemi della Juve? E Boniek risponde: "Ha fatto un grande acquisto, anche se io parto da presupposti diversi, ho un’idea molto chiara del calcio e non la cambio. La squadra non si compra, si costruisce. I soldi non sono la soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Nei fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare".