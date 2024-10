Bonolis avvisa il Napoli: "Se non fai le coppe e vai male in A sfoci nella mortificazione"

Intervistato da Sky Sport, Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato della formazione nerazzurra: "Mi sono fatto l’idea di una squadra forte come lo era lo scorso anno, però ci sono anche altre squadre forti, che si sono rinforzate ulteriormente. Sarà un campionato più equilibrato, ci sono vantaggi nel giocare le Coppe e vantaggi nel non partecipare alle Coppe.

Bisogna vedere a livello mentale chi saprà gestire meglio queste due diverse soluzioni di comportamento calcistico perché partecipare ti affatica, non partecipare ti fa rabbia e metti tutto nell’unico appuntamento settimanale e se le cose non vanno benissimo si può cadere nella mortificazione. Non lo dico questo per i tifosi del Napoli che, per l’amor del cielo, se la godano. I partenopei hanno una squadra fortissima, hanno un allenatore fortissimo, come lo abbiamo noi, anche la Roma, la Juventus, il Milan… Insomma è un bel campionato, vedremo".