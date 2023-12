Bonolis: “Mi fido di Mazzarri, arrivare in corsa è sempre difficile”

Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Bella la vittoria dell’Inter sul Napoli. Tira un’arietta per i nerazzurri, la squadra è molto forte, ma non c’è solo l’Inter. Questa è una fase delicata di questo campionato: ci sono la Juve ed il Napoli che hanno dei valori molo alti, anche il Milan se non avesse tutti questi infortuni se la giocherebbe fino alla fine. Ora siamo entrati nella fase decisiva di questa serie A. Le coppe saranno una discriminante molto importante per l’esito finale.

Il Napoli? Mi fido di Mazzarri, è un ottimo allenatore, ma quando arrivi in corsa è difficile, vedo che sta ricollocando la squadra rimodellando il Napoli con quei ritmi e quei movimenti che la squadra aveva metabolizzato con Spalletti. Garcia che è un ottimo allenatore che però voleva intraprendere una soluzione tattica diversa. La squadra poi credo che avesse una sorta di appagamento per lo scudetto”.