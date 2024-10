Bonucci: "Conte ti entra dentro! Visto Kvara? Ora fa una cosa mai fatta prima..."

Leonardo Bonucci, ex calciatore di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale, ha parlato dell'allenatore azzurro ai microfoni di Sky Sport: "Conte è meticoloso, puntiglioso, ci ho parlato più volte recentemente e deve trovare sempre la soluzione per vincere. Si è accorto che il calcio è cambiato, non poteva più fare il suo calcio col 3-5-2, con l'esterno incrociato e tutti i principi che seguiva prima. Ora lo vediamo a Napoli totalmente cambiato.

La cosa più importante che Antonio ha fatto in tutte le squadre che ha avuto è stata convincere la squadra a fare il calcio che vuole. E' uno che ti entra dentro, entra proprio nell'anima, trova subito la chiave giusta per entrare. Vedete Kvaratskhelia, che ora gioca in mezzo al campo, una cosa mai fatta. Ora l'ha convinto che venendo in mezzo al campo è il modo giusto per far bene personalmente. Ha fatto così con la Juve, con l'Inter, al Chelsea e in Nazionale".