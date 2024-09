Bordin esalta Lobotka: "Tra i migliori centrocampisti d'Europa! C'è un dato che la dice lunga"

vedi letture

Roberto Bordin, ex azzurro e oggi allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Marte: “Juve-Napoli? Risultato giusto, partita molto tattica, studiata benissimo da entrambi i tecnici e alla quale tutto tenevano in chiave classifica. Rrahmani-Buongiorno? Grande prestazione, di grande attenzione ma è tutta la fase difensiva che ha lavorato bene, i difensori sono stati aiutati bene da centrocampisti ed attaccanti. La difesa è un lavoro di squadra, non del solo reparto difensivo.

È già il Napoli di Conte? Il tecnico può dare ancora tantissimo al Napoli: il suo lavoro si è visto dopo la sconfitta di Verona con un gruppo tornato unito con una ritrovata fiducia. I risultati poi l’hanno premiato. Ci vuole ancora tempo per assimilare tutti i principi di gioco ma Conte ha ottenuto già il primo risultato dando entusiasmo a squadra e piazza dopo la passata stagione.

Lobotka-Anguissa? Centrocampisti di qualità e quantità, Lobotka è uno dei migliori in Europa nel ruolo: 12 km a testa in una partita sono un ottimo risultato, hanno corso tanto dando un contributo importante alla squadra. Marin? Giusto che si dia spazio anche a chi non ne ha trovato finora, perché ci sono giocatori difficili da togliere ma anche lui potrà dare tanto alla squadra”.