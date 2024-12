Bordin: "Scudetto? Napoli e altre tre sono le più accreditate, ma tutto può cambiare"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore dell’Elbasani, già allenatore del Bologna, ex centrocampista di Napoli e Atalanta.

Ha indossato le maglie di Napoli ed Atalanta e allenato il Bologna: possiamo definire i rossoblu una squadra 'Dottor Jekyll e Mister Hyde'? "Sì, è una definizione che rende l’idea. In Champions League il Bologna sta avendo molte difficoltà: solo un punto conquistato e un gol segnato. In campionato, invece, ha più punti rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. Questo nonostante i tanti cambiamenti, sia nelle metodologie di allenamento che nella rosa. Serve tempo per adattarsi, ma è una squadra che sta facendo bene in campionato. Il progetto Italiano è assolutamente valido. La società ha un business plan da seguire e non poteva stravolgere tutto per la qualificazione in Champions League. Certo, sono andati via giocatori importanti, ma non vedo un progetto fallimentare. Il Bologna sta lavorando molto bene, e con il tempo i risultati arriveranno anche a livello internazionale. Quando arriva un allenatore con idee nuove, serve tempo per trasmettere i suoi concetti ai giocatori. È un processo che richiede mesi, perché non è facile far assimilare ai calciatori uno stile di gioco nuovo. È lo stesso discorso che vale per intensità tattica e allenamenti: ci vuole pazienza."

In Italia, però, spesso vediamo cambi di allenatore dopo poche giornate. È un errore, secondo lei? “Sì, è un errore. Se un club sceglie un allenatore, lo fa dopo un’attenta valutazione. È importante non farsi prendere dal panico nei momenti di crisi. Le società che hanno pazienza e programmano a lungo termine sono quelle che ottengono i migliori risultati."

L’Atalanta, nelle ultime cinque giornate, ha guadagnato quattro punti sul Napoli. Potrebbe essere l’anno della Dea? "L’Atalanta è una squadra che gioca sempre al massimo, pressando dall’inizio alla fine. Hanno qualità tecniche e tattiche incredibili e non si risparmiano mai. È sicuramente una delle squadre più in forma del momento e può puntare in alto, ma anche il Napoli sta facendo bene. Vedremo."

Quali squadre vede in corsa per lo scudetto? "Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina. Sono le più accreditate al momento. Certo, il campionato è lungo e gli infortuni o gli impegni europei possono fare la differenza, ma queste squadre stanno dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Comunque è difficile dirlo ora. Ci sono squadre come la Juventus, il Milan e la Lazio che al momento sembrano un po’ indietro, ma tutto può cambiare. Le squadre in lotta per lo scudetto, come Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina, dovranno affrontare anche momenti difficili. È in quei momenti che si vede il carattere di una squadra."