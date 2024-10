Bordocampista Dazn: "Conte comanda i suoi come alla Playstation. Anche chi è in panchina..."

Barbara Cirillo, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia? Dal punto di vista del rendimento non sta splendendo come ci si aspettava, ma devo dire che la sua intensità non manca. Si deve abituare forse al nuovo modulo per produrre in termini goal e punti, ma non dà l’impressione di venire meno dal punto di vista della prestazione. Il Como ha provato a mettere in difficoltà il Napoli, ora Kvara è chiamato anche a fare un lavoro diverso rispetto agli anni scorsi. La squadra sta dando risposte positive, il primo posto è lì e vedremo come si adatterà il Napoli ai prossimi avversari. La gara con l’Empoli sarà dura, è una squadra che lascia pochi spazi e gioca sempre partite sporche. Nella gara con la Lazio ha perso perché son usciti fuori i valori tecnici.

Antonio Conte? Ho avuto una bella percezione quando sono stata al Maradona contro il Como. Ho avuto la percezione di divertimento, di serenità, è autorevole, ma la squadra si fida di lui ciecamente. Comanda i giocatori come fosse alla Play Station, ma ho avuto una sensazione positiva anche da parte di chi stava in panchina. S’è percepito qualcosa di diverso, poi mi ha colpito anche il modo in cui i giocatori stanno interagendo tra loro, m’è rimasto impresso l’abbraccio di Anguissa a Lukaku dopo il primo assist a McTominay”.