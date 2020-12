Bordon non approva il dualismo Ospina-Meret: "Meglio avere un titolare e una riserva"

Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso sa scegliere molto meglio di me, ma diciamo che il ruolo del portiere è molto particolare dal punto di vista psicologico. E' meglio avere un titolare e una riserva in squadra, non è facile vivere un'alternanza come quella che vivono Meret e Ospina. La scelta di Rino comunque mi pare più rivolta verso Ospina".