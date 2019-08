Borghi: "James sarebbe super colpo, tutto può accadere fino al 2 settembre"

Accanto a Manolas, Hirving Lozano è il secondo colpo importante messo a segno dalla società di Aurelio De Laurentiis, artefice di un mercato vivo tutt'altro che deludente. Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le operazioni partenopee compiute e quelle ancora in ballo: "Lozano è un grande acquisto, così come lo è Manolas, e come lo stesso Elmas è un buon giocatore e altrettanto buono è il progetto avviato lo scorso anno e confermato per la stagione alla porte da Carlo Ancelotti.

James sarebbe stato un colpo super, ma a mio avviso non devono esserci rimpianti, il Napoli di oggi è una squadra importante, forte che farà sicuramente molto bene; bisogna vedere se e quale colpo arriverà in attacco così da essere finalmente una squadra dall'organico completo a cui non mancherebbe nulla. E' chiaro che tutto può essere, al momento il Real Madrid è tutto e il contrario di tutto, questa situazione sta andando per le lunghe ma non è detta l'ultima, da qui al due settembre tutto è possibile.

Credo che questo mercato sia significativo per il nostro campionato, sono arrivati giocatori di nome ma anche di presenza; ce n'è di strada da fare per raggiungere il livello delle squadre della Premier così come della Liga, al momento solo la Juventus ha una dimensione definita così da sopravvivere in Europa, le altre arrancano ancora".