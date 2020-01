Borghi: "Quando Milik non incide, l'attacco del Napoli è zero. Bisogna inserire Lozano..."

In un video sul suo canale youtube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha parlato anche del Napoli: "Demme sarà il vertice basso, Lobotka lo puoi portare anche sulla mezzala, ma ha anche lui doti di regia. Fabian soffre lì, la sua stagione è negativa, ma è quello con maggiori prospettive e vedremo dove giocherà. Si deve vedere qualcosa a breve, altrimenti la stagione può prendere una brutta piega. Bisogna recuperare anche gli infortunati, poi in attacco se non incide Milik allora l'attacco del Napoli è pari a zero e serve Mertens, bisogna capire mentalmente dov'è. Bisogna inserire anche Lozano, avere un altro Insigne, tante cose ma il tempo è poco".