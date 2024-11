Borja Valero avvisa: "La preparazione di Conte farà la differenza nella 2ª metà di stagione"

Borja Valero, ex calciatore, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato di Antonio Conte, suo allenatore ai tempi dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli di Conte? Appena ho visto che il mister poteva andare a Napoli, sapevo che il Napoli sarebbe ritornato di nuovo a chiamare l'attenzione, perché sappiamo tutti Conte cosa può dare alle squadre.

Dal punto di vista fisico è una delle cose che è più importante nella sua preparazione, io l'ho vissuta e l'ho sofferta, però credo che alla fine paga. Aveva bisogno solo di un po' di pazienza perché ovviamente i suoi concetti si devono allenare tanto e poi anche la parte fisica nel primo periodo della stagione non si vede tanto, però dopo alla lunga è un fattore determinate. È stata la preparazione fisica più complicata della mia carriera, perché per fortuna per me ho avuto allenatori che passavano più su allenamenti nella parte tecnico-tattica e non così severa nella parte fisica".