Borja Valero: “Non auguro a nessuno la preparazione di Conte, ma poi i risultati si vedono”

vedi letture

L’ex centrocampista Borja Valero, ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato del Napoli e di Antonio Conte, allenatore che ha avuto all’Inter

L’ex centrocampista Borja Valero, ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato del Napoli e di Antonio Conte, allenatore che ha avuto all’Inter: “Il Napoli è una di quelle che tutti vorremmo vedere per capire se Conte ha potuto subito dare la sua impronta.

È una cosa che trasmette subito al 100% e chi non è in grado di capire questa sua competitività e questa voglia di vincere a tutti costi è difficile che riesca a stare insieme a lui. È vero che la sua preparazione è veramente tosta, l’ho subita due volte perché abbiamo beccato l’anno del COVID. Non la auguro a nessuno, però poi è vero che in campo tutto quel lavoro paga. Se la squadra sarà in grado di assorbire subito i concetti tattici del mister, il Napoli sarà subito di nuovo competitivo”.