Borriello a TN: "La convenzione andrà in consiglio, ma il Napoli deve saldare le passate annualità"

“La convenzione andrà comunque in consiglio comunale. Avevamo già detto che senza saldare le partite pregresse non ci sarebbe stata la convenzione. Per il resto i revisori sostengono che non chiaro come si arriva alla cifra di 835mila euro, ma invece è tutto chiaro. Sono questioni molto tecniche, ma è facile chiarire come si arrivi a questa cifra", Lo dice a Tuttonapoli l'assessore allo Sport del Comune Ciro Borrielo dopo la bocciatura da parte dei revisori dei conti della convenzione