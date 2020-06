Borriello: "Sarri-Juve non è tradimento, ma ambizione. Porterei Mertens a Ibiza..."

Marco Borriello, ospite delle colonne di Tuttosport, analizza la sfida di domani sera, che vale la Coppa Italia, partendo da chi guida i bianconeri ed è stato un simbolo per gli azzurri. Il tecnico, Maurizio Sarri: "Io sono l’ultimo che può parlare visto il numero di squadre che ho cambiato. La gente spesso parla di tradimenti, invece è solo ambizione. Il ciclo di Sarri al Napoli si era chiuso. E siamo onesti: chi rifiuterebbe la chiamata della Juventus? E' ancora la più forte e Ronaldo è famelico quando vede un trofeo a portata di mano. Ma nelle due semifinali di ritorno, quelle della scorsa settimana, ho visto un po’ tutti i giocatori sulle gambe. Per cui sarà battaglia. Visto il momento storico, sarà comunque diverso dal passato sia per chi vince e sia per chi perde. Chi porterei a Ibiza? Pjanic e Mertens, entrambi innamoratissimi dell'isola".