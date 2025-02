Bove a Sanremo, Carlo Conti: "Ha colpito tutta l'Italia, ecco perché l'ho chiamato"

Il presentatore Carlo Conti, reduce dalla conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo e grande tifoso della Fiorentina, ha commentato a Radio Bruno Toscana la presenza e le parole di Edoardo Bove sul palco dell'Ariston durante la serata finale:

"Al di là della mia fede viola, la presenza di Bove ha colpito tutta l'Italia. Volevamo raccontare come un ragazzo di 22 anni sta vivendo la vita dopo aver passato quello che ha passato lui. Mi sono accorto che la cosa più importante per lui è essersi reso conto di essere stato fortunato e di dovere la vita ai primi soccorsi. E si è visto che ha avuto un pensiero per chi non è stato così fortunato lanciando un messaggio importante sul cercare di prevenire certe situazioni. La sconfitta con il Como? Meno male ieri non ho potuto vedere la partita ma spero che Palladino trovi la quadra con i nuovi arrivi vista l'ottima campagna acquisti".

Le parole di Edoardo Bove a Sanremo: “Per me è un onore essere qui, ti ringrazio tanto. Sto vivendo questa esperienza in un modo particolare, con degli alti e dei bassi. Per me il calcio è la mia forma d’espressione, senza di esso non mi sento lo stesso, sento che manca qualcosa, come la voce per un cantante. È come una persona che perde un grande amore o subisce una grande perdita. È difficile”.