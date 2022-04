Brady: "Mi fa piacere vedere il Napoli così in alto, ma occhio alla Juventus"

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Lorini

"Dybala ha avuto una chance di firmare, qualche mese fa. Io, mai". Le storie della Joya e di Liam Brady non sono uguali, ma sicuramente molto simili, con l'irlandese che segnò il gol del titolo sapendo di dover lasciare la Juventus, come l'argentino oggi. L'ex calciatore bianconero, che dopo due anni firmò con l'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell'addio del 10: "Capisco il club, ha un progetto per una nuova squadra e non credo sia stata ingiusta con lui. Ai miei tempi invece... Comunque se capitasse un rigore Dybala dovrebbe accettare di batterlo, calciarlo e segnarlo. Faccia vedere che è un campione e un professionista".

Infine, un giudizio anche sulla lotta scudetto: "Juventus e Inter sono squadre forti, ma mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date i bianconeri per battuti perché se gli altri non reggono la pressione, loro ci sono".