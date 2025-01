Podcast Braglia: "Ad oggi la più forte è il Napoli. Tutte hanno problemi, Inter compresa"

A parlare dei temi del giorno ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Che ha detto la sua sul momento di alcune big come Milan e Juventus, ma non solo: "C'è una mancanza di comunicazione. Se società storiche e big hanno cambiato la loro metodologia di gestione, non va. Non è consono al marchio che portano. E' la società che determina il comportamento dei giocatori. Non c'è più l'importanza del marchio e della storia di una società. Juve e Milan non hanno rose scarse. I risultati dipendono dalla serenità dello spogliatoio. I problemi dentro si riflettono sul campo. Vedo Napoli e Atalanta come le uniche continue, le altre hanno tutti problemi, compresa l'Inter. Che non è quella dello scorso anno, vedi anche i mal di pancia di Frattesi. Inzaghi non ha valorizzato come altri le seconde linee. Ad oggi per me è più forte il Napoli. Perché l'allenatore ha valorizzato di più i suoi giocatori".

Vlahovic, attaccante incompreso o incompleto?

"Incompleto. Non rispecchia l'attaccante ideale di Motta. Per di più è giovane, ha dei margini di miglioramento, ma Motta non è l'allenatore adatto a lui".