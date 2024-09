Podcast Braglia: "Il Napoli più della Juve può insidiare l'Inter per lo scudetto"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Siamo certi della qualità della campagna acquisti di Giuntoli?

"E' il giusto mix tra giocatori d'esperienza e quelli di prospettiva. Vedo delle similitudini con quanto successo all'Inter prima dello Scudetto, si sono venduti giocatori che non avevano più vita all'interno dello spogliatoio. Per me la Juve nei prossimi anni sarà più forte".

Quanto può fare bene Lukaku al Napoli?

"Ha bisogno di tutta la squadra, non è solo lui. Può tornare il Lukaku dell'Inter, il Napoli è l'unica squadra che può insidiare la leadership dell'Inter. Con questo entusiasmo, con questo allenatore e per il fatto che non gioca le coppe, credo che il Napoli sarà un grosso problema per l'Inter. Più della Juventus".