Dazn, Buscaglia: "Il peggior nemico del Napoli è nello spogliatoio, vi dico qual è..."

Il giornalista DAZN Ricky Buscaglia, intervenuto nel corso del podcast 'Tutti in the Box', ha parlato della corsa al titolo in Serie A: "Antonio Conte evidentemente non è riuscito a completare la metamorfosi di mentalità. Il peggior nemico del Napoli è il Napoli, la sua mentalità. Perché nel momento in cui tu sei artefice del tuo destino, ignori completamente quello che fanno gli avversari e non puoi più sperare che caschi giù qualcosa. Il peggior nemico del Napoli è all’interno dello spogliatoio del Napoli.

La vittoria dell’Inter sul Barcellona per come è arrivata ha portato a una leggerezza che si è riversata anche a Torino. Adesso a due giornate dal termine il livello di pressione è completamente diverso: il Napoli che per 36 giornate poteva vincere il titolo, adesso deve vincerlo perché se lo perde in queste condizioni è un dramma sportivo. Di contro l’Inter che per 36 giornate ha avuto il gorillone del dover vincere per forza, adesso ha il mega paracadute della finale di Champions League. Si è ribaltato il mondo. Però è oggettivo che il Napoli adesso ha il primo match point e Antonio Conte ai suoi lo deve dire e lo deve far passare. Adesso più che mai serve il fuoriclasse in panchina che è Antonio Conte”.