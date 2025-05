"Conte agonisticamente su un altro pianeta", il bordocampista DAZN racconta Napoli-Genoa

Il giornalista DAZN Davide Bernardi, nel corso di BordoCam ha raccontato come Antonio Conte ha vissuto la partita Napoli-Genoa: “L’imperativo di Di Lorenzo a fine primo tempo è chiaro: ‘Non perdiamo equilibrio, quello è importante’, fa capire che il Napoli partirà all’arrembaggio. Infatti al 55esimo l’occasione per Anguissa è grande, Conte e Lukaku si disperano. Da lì a poco McTominay, che contro il Genoa e spesso e volentieri si è spostato sulla sinistra, prende palla, si accentra e serve Raspadori.

Il primo tocco di Jack è mezzo gol, l’altra metà la fa Otoa che rimane piantato di fronte all’attaccante del Napoli. Conte almeno inizialmente rimane impassibile al 2-1, mentre Lukaku cade in ginocchio come una liberazione. Conte chiede a tutti: ‘Testa, testa!’… Qui si arriva al picco adrenalinico dell’allenatore del Napoli, che dice a Lukaku: ‘Non molliamo!’. Conte ora è agonisticamente su un altro pianeta, ma una volta smaltita l’adrenalina del 2-1 abbassa di un tono e chiede calma, compattezza e soprattutto precisione tecnica. Il Genoa esce alla distanza e Conte si inginocchia vedendo McTominay in mezzo a tre temendo una palla persa, ma lo scozzese non lo prende nessuno e Conte inizia a correre insieme a lui. Sul 2-2 di Vasquez, Vieira addirittura la vuole vincere mentre Conte chiede disperato un taglio in area. Poi sul colpo di testa di Billing fuori di pochissimo, si inginocchia e si mette le mani in faccia”.