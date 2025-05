Il paragone di Tiribocchi: "Lukaku è come le auto di una volta, tanti km ma non si ferma mai"

L'ex calciatore e oggi opinionista Simone Tiribocchi, nel corso del podcast Calcio sul canale The Squad, ha parlato anche dei temi principali riguardo il Napoli: “Ora è peggio per il Napoli senza avere il bonus. Secondo me non si aspettavano lo stop con il Genoa, penso abbia fatto male. Il calendario però li aiuta ancora… Lukaku da confermare l’anno prossimo?

È come quelle vecchie macchine di una volta con tanti chilometri che non si fermavano mai. Lukaku è importante per questa squadra, se vuoi giocare in questa maniera qui diventa determinante. Poi è un uomo su cui Conte si appoggia molto a livello di squadra. Io continuerei con Lukaku anche se stanno facendo sondaggi per Jonathan David, potrebbero giocare insieme ma se gioca solo uno cambia il modo di giocare come fanno adesso. David è il Thuram dell’Inter, può fare tutti e due i ruoli e ne gioverebbe Lukaku. Con il doppio attaccante poi Raspadori sarebbe finalmente nel suo ruolo. De Bruyne? Per me è una voce per Conte assolutamente, se no non la fanno uscire adesso. De Bruyne è un po’ cotto però a livello mentale, secondo me in una piazza come Napoli veramente accenderebbe parecchio”.