Marangon: "Ecco perché Conte sceglie di mettere Olivera difensore centrale..."

vedi letture

L'ex calciatore azzurro Luciano Marangon è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Tutto è nelle mani del Napoli, da quando l'Inter ha perso a Bologna e poi con la Roma. Con il Genoa gli azzurri avrebbero meritato la vittoria, ma il calcio è così, il Parma ha bisogno di un punto in due gare per la salvezza, non sarà facile, dipende da come la squadra entrerà in campo, è solo una questione di mentalità. Non vorrei che il Napoli fosse demoralizzato per il pari con il Genoa, per il resto sono convinto che il Napoli sia favorito.

Peraltro l'Inter ha sicuramente in testa la Champions, di certo ci proverà fino alla fine, ma credo che Conte sarà molto bravo a caricare mentalmente i giocatori. Il calendario mette di fronte tante squadre in lotta per i più disparati obiettivi, il campionato è stato bellissimo dal mio punto di vista. Olivera dalla fascia al centro della difesa? Conte lo fa perché ha il polso della situazione, conosce i suoi giocatori e gli avversari da affrontare, è giusto che sia lui a fare le scelte migliori per portare a casa il risultato. McTominay? Un giocatore straordinario, ha aumentato la sua convinzione di partita in partita e con un allenatore come Conte che lo ha fatto rendere al meglio, non è la prima volta che comunque questo accade. La permanenza di Conte? Dipende dal rapporto che ha con il presidente, andando indietro nel tempo De Laurentiis ha avuto rapporti non sempre idilliaci con i suoi tecnici o con qualche giocatore, ho sempre visto che quando escono fuori certe notizie, qualcosa di vero c'è, spero quindi che Conte resti in azzurro, se la società mantiene l'impegno preso con lui allora non c'è niente di meglio che Conte, e dico anche che non c'è niente di meglio, per un calciatore o un tecnico, che vivere il calcio a Napoli”.