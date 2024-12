Podcast Braglia: "Inter su Meret? Più facile che arrivi un altro portiere"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Botta e risposta Conte-Marotta: da che parte sta?

"E' uno show il calcio, quindi provano ad attrarre su di loro le tensioni e i riflettori, per lasciare tranquille le squadre. per me devono stare molto attenti all'Atalanta. La vittoria di Roma non è stata limpida, ma le squadre importanti fanno certe partite. Vincere la partita a Roma è stato un grande passo vero il traguardo del titolo. non lo dicono, ma secondo me puntano tutti l' all'obiettivo grosso".

Conte ha preso la squadra campione d'Italia, perché il blocco è questo, non ha iniziato da zero:

"Vero, anche se oggi come oggi, io rispetto a Napoli e Inter considero più forte l'Atalanta. Se guardo il campionato e la Champions e vedo come gioca, contro chi gioca bastona tutte o quasi. Oggi Atalanta più forte di Inter e Napoli, per espressione di gioco.

L'Inter pensa a Meret:

"Per me, visto cosa sta succedendo a Parigi, è più facile che arrivi Donnarumma. Ci sono comunque tante altre squadre che cercano portiere. Viste le continue critiche che riceve a Napoli, sarebbe il caso che cambiasse aria".