Podcast Braglia: "Napoli nelle prime tre. La vedo più pronta della Juve"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Roma che può lottare per un posto Champions? Rischia col Genoa?

"Non è il Genoa dello scorso anno, per me la Roma è una candidata per entrare in Champions. La Roma se la giocherà con l'Atalanta per il quarto posto, perché i primi tre sono già assegnati a Inter, Juve e Napoli".

E sulla Juve?

"La Juve lo scorso anno con Allegri era una squadra già consolidata, quest'anno c'è stata una rivoluzione con giocatori di prospettiva. Anche arrivasse terza, la Juve la vedo la squadra del futuro, che può tornare quella di un tempo. Non la vedo schiacciasassi già quest'anno o candidata per vincere, vedo più il Napoli pronto ora, ma alla lunga...Vedo la Juve ora più una squadra da Champions".