Podcast Braglia: "Se continua così, il Napoli potrebbe diventare la nuova Juve"

vedi letture

Ai microfoni di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Da dove vuole partire?

"La tristezza del campionato italiano, perché tutti scappano dalla Serie A".

Napoli, Galatasaray che lavora ancora per Osimhen e trovare una soluzione:

"Non c'è nulla da dire, il Napoli se continua così, potrebbe diventare la nuova Juve, quella che vince anche cinque scudetti di fila".

Ma Lucca va davvero desiderato così tanto?

"In questo momento c'è una base d'asta da parte di quelle squadre che sono di seconda fascia".

Como che continua spendere per giovani interessanti:

"Io lo vedo in Europa League. La società vuole stabilire le basi lì, la società utilizza il calcio ma si muove anche su altri piani sul territorio. Fabregas ha rifiutato una big come l'Inter per restare al Como. Io sono molto ottimista".

Juventus che deve andare su Kolo Muani e Conceicao, non ci sono troppe scelte:

"Vedo tanto fumo e niente arrosto. C'è un gran casino, prendono gente che non ha esperienza dal punto di vista internazionale. Non so dove stanno andando. La juventinità è oggi trasferita a persone che non hanno le basi per fare calcio".