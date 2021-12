Braglia si sbilancia: “Scudetto? L’Atalanta ha più possibilità di tutte di vincerlo”

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Lazio, si è rivisto Strakosha:

"Era ora che si riprendesse la porta dei biancocelesti".

Un commento libero sulla giornata:

"A Paolo Maldini dedico il mio pensiero. Non pensavo potesse essere così influente a livello manageriale. Sa gestire una squadra del blasone del Milan, gli va dato atto di questi risultati".

Roma, Mourinho criticato. E' giusto farlo?

"La rosa l'ha costruita lui o se l'è trovata così? Le sue parole fanno riflettere. Mourinho è un personaggio scomodo, se non fa giocare certi giocatori ci sarà un motivo".

Chi tra i quattro tecnici delle squadre lì davanti ha più possibilità di andare a vincere?

"L'Atalanta. Gli auguro di stare dentro in tutte le competizioni, la locomotiva è stata l'Atalanta e non l'Inter nelle ultime partite. E non ha neanche la panchina corta. Prende solo qualche gol di troppo. Perché chi vince ha la difesa migliore".