Braglia sul caso Di Lorenzo: "C'è un'apertura, secondo me ha deciso di rimanere"

L'ex portiere Simone Braglia a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, ha detto la sua sui temi del giorno.





Di Lorenzo, l'agente ha ribadito la volontà di lasciare il Napoli e ha negato incontri con la Juve:

"Si, per me c'è un'apertura a una permanenza. Secondo me ha deciso di rimanere, vado anche oltre".

L'agente di Lautaro ha detto che non c'è nessun problema sul rinnovo:

"Gli unici inconvenienti sulle ufficialità dipendono dai cambi di società. Secondo me anche il discorso del portiere è già risolta, ma non possono ufficializzare nulla fino a quando non arriva la liberatoria da parte di Oaktree".

Milan, le piace Fonseca?

"No. A questo punto tenevo Pioli. Avrei preferito Conte o De Zerbi. O la novità De Zerbi, con cui imposti una nuova programmazione, oppure un costruttore con cui parti sul sicuro".

Quale il giocatore dal quale si aspetta qualcosa di più?

"Magari sentirà la fiducia di Spalletti e può fare la differenza. Magari non dalla prima partita, come è successo nel 2021".

Motta-Juve, che dice?

"Per me l'Inter punta alla Champions e non al campionato come primo obiettivo. Motta è il punto di domanda, ma i dubbi ce li ho sul Milan".