Braglia: "Vincendo a Napoli, il Milan ha tanto entusiasmo ed è la favorita"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Simone Braglia.

Inzaghi adatto da big europea?

"Il carisma è fondamentale. Ce l'ha per condurre una società importante come l'Inter? Ci deve essere un allenatore che abbia carisma per far andare d'accordo certi giocatori. L'allenatore è tanto psicologo e manager".

Serie A, chi rischia di più in questa giornata?

"Per il Milan la partita di Napoli può fare tanto a livello emotivo. E' una buona benzina da incamerare. Credo che la continuità del Milan può esserci, per vincere il campionato".