Brambati ammette: “Non mettevo il Napoli tra le prime 4, per questo mi sta sorprendendo”

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.



TuttoNapoli.net

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

A chi dedica il pensiero di giornata?

"A Spalletti, che comanda la classifica. Ho visto la partita, è uscito il Napoli da una situazione che si era ingarbugliata. Ha vinto senza alcuni giocatori e con una partita di Champions alle spalle. Il Bologna era stato dipinto come poca squadra ma non è così. Con questa vittoria il Napoli ha iniziato un percorso in cui vince anche partite sporche. Dopo il mercato in entrata e in uscita io non la mettevo tra le prime quattro. Per questo mi sta sorprendendo. Il Milan non lo sta più facendo, perché vince anche soffrendo. Una volta certe partite le perdeva e invece...".

Inter uscita dalla crisi?

"In quattro partite non puoi pensare di aver risolto tutto. Credo che i problemi siano stati altri e la squadra e l'organico sono da testa della classifica. Inzaghi per me è il freno a mano dell'Inter".

Un pensiero sulle parole di Gasperini sul fatto che l'Atalanta non può competere per lo Scudetto?

"Conosco da anni Gasperini, dico che è una persona molto intelligente, se ha detto certe cose è perché qualcosa lui ha visto".

Milan e Napoli, chi potrà incidere di più tra Leao e Kvaratskhelia?

"Per me sono importantissimi entrambi. Lo scorso anno Leao nel finale è stato determinante, insieme a Maignan e Theo Hernandez. Il georgiano sta facendo vedere cose straordinarie ma sono appena nove partite. Già ieri l'ho visto meno continuo nell'arco della partita. Va gestito ora, perché sta giocando tanto".