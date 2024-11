Podcast Brambati avvisa il Napoli: “La Roma reagirà, occhio all’impatto emotivo di Ranieri”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli, per Conte sarà dura subito con Ranieri:

"Sono molto amici i due. Un allenatore nuovo solitamente porta qualcosa subito nel gruppo, quindi ci sarà una reazione della Roma, anche semplicemente di impatto emotivo. La Roma rischia lì dietro? E' esagerato. Ha almeno più di tre squadre meno attrezzate che le possono stare dietro. Io credo però che sia in generale sempre più difficile per la Roma raggiungere l'obiettivo Champions".

L'agente di Ranieri ha raccontato un Friedkin che non dorme la notte per la Roma dopo i soldi spesi. Di chi sono le responsabilità di questo?

"Ieri sera ero al telefono con un procuratore, al quale chiedevo chi decide alla Juve. E mi ha detto che decide Giuntoli. Poi mi ha detto delle altre, ma alla Roma ha detto che c'è solo confusione. Ghisolfi mi ha detto che non decide nulla, non si sa neanche se rimane e quindi decidono gli americani, che non ci capiscono di calcio. E questo dovrebbe far riflettere, perché sono le parole di un addetto ai lavori. Vuol dire che c'è grande confusione e non è un bel segnale".

Su Ranieri che dice?

"Mi piace tantissimo, persona fantastica, ma a Cagliari non sono rimasti benissimo perché è andato via dicendo che avrebbe smesso. Invece è tornato alla Roma. Ranieri poi diventerà il dt della Roma, e sta già cercando il prossimo allenatore. Io credo che ce l'abbia in mente, però prendendo Ranieri hai già messo una carta sull'allenatore del prossimo anno. Con tanto di progetto e programma. Mi dicono che non ci sarà il ritorno di De Rossi. Io ho parlato con Allegri e mi ha detto che per andare a Roma serve almeno un progetto di tre anni. E questo fa capire cosa vuole un allenatore di un certo livello".

Come vede il caso Dybala?

"Dybala a me è sempre piaciuto, è uno di qualità e può risolverti le partite. La Juve ha deciso di non rinnovare con lui per una questione fisica e c'ha abbastanza azzeccato, a dire il vero. Anche l'Inter aveva messo nel suo taccuino Dybala ma è stato messo da parte dopo un'analisi di questo tipo. Se sta bene ti cambia le partite, ma quando sta bene? Quando è al top?".

Riporterebbe Chiesa in Italia?

"Sì, mi dispiace che sia stato mandato via. Io l'ho sempre stimato, mi è stato detto comunque che ha avuto delle difficoltà e continua ad averne dal punto di vista fisico. La ripresa dopo l'infortunio c'è stata ma dal punto di vista atletico è rimasto un po' indietro e la sua caratteristica di saltare l'uomo è venuta un po' meno. Va recuperato un talento del genere".

Chi sceglie oggi tra Vlahovic e Zirkzee?

"Vlahovic, che ancora non è stato sfruttato per le sue vere potenzialità. Non sono d'accordo sul suo disappunto mostrato in Nazionale, non è stato carico a farlo così. Quest'anno fa un lavoro sporco ed è vero che perde lucidità davanti, può fare di più ma se sfruttato al meglio è più bomber lui di Zirkzee".