Brambati: “Beukema ottimo acquisto, ho qualche dubbio sulla tenuta fisica di Buongiorno”

vedi letture

L'ex calciatore e attuale procuratore e opinionista sportivo Massimo Brambati, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ndoye o Chiesa? Sono un grande estimatore di Federico, ma negli ultimi tempi ha avuto diversi infortuni. Certo, con Conte potrebbe riprendersi atleticamente. Ndoye è un ottimo calciatore ma un conto è giocare con il Bologna e un altro è indossare la maglia del Napoli. Onestamente 45 milioni per lo svizzero mi sembrano tanti.

Per quanto riguarda l’attaccante da acquistare, penso che il Napoli stia cercando un elemento che possa essere sia vice-Lukaku che un giocatore da affiancare al belga. Credo che Lucca non convinca del tutto, anche se poi ci sono i parametri economici da rispettare e valutare.

Beukema è un ottimo acquisto, tenendo conto che io ho più di qualche punto di domanda sulla tenuta fisica di Buongiorno. Con Conte poi anche Beukema crescerà in modo esponenziale, come accaduto anche a Rrhamani.

Come alternativa a Meret è possibile che il Napoli cerchi un portiere il cui nome non è ancora uscito: di certo Conte vuole alzare la competitività anche tra i pali. Ad Antonio piace molto che aumenti la competizione in allenamento e quindi anche Meret non dovrà sentirsi titolare intoccabile”.