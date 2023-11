Brambati: “Col Real farei qualche cambio anche in vista dell’Inter. Zanoli a sinistra? Perché no"

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Contro il Real Madrid potrebbe starci qualche cambio, per alternare le forze in vista anche dell’Inter. Di certo il Napoli affronterà il Real con il massimo delle sue potenzialità e se la deve giocare senza timori, avendo poi la gara col Braga come jolly per ottenere l’importante qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A sinistra potrebbe giocare Zanoli? Perché no, a me il ragazzo piace, ha potenzialità molto interessanti.

La sfida con l’Inter? Sarà equilibrata, se il Napoli riuscisse a battere i nerazzurri sarebbe, ufficialmente, in corsa per lo scudetto. Andrebbe a -5 e con 24 gare da giocare sarebbe tutto molto aperto”