Podcast Brambati: "Conte non si aspettava l'addio di Kvara, è incavolato anche con se stesso"

A 'Maracanà', su Tmw Radio, è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Qualche novità sul mercato? In particolare sulla Juventus?

"Perin è arrabbiato moltissimo perché non ha giocato la fase finale della Supercoppa. Si aspettava giustamente di giocare, visto che la Coppa Italia l'ha giocata lui. Se ci fosse stata una dirigenza all'altezza avrebbe dato il consiglio a Motta, che non ha intuito questa situazione di spogliatoio. E' una delle poche squadre al mondo in cui il dodicesimo è più forte del titolare".

E su Vlahovic?

"Per me è destinato a essere perso a parametro zero, non c'è un buon rapporto con allenatore e dirigenza. Per me lo perderanno a zero. Non rinnova e quindi andando in scadenza nel 2026 o lo vendi in estate, non in questa, o lo perdi poi l'estate dopo. E Milik purtroppo ora farà molta fatica. E' ancora degente, ma lo era già ad agosto e lo sapevano che non sarebbe tornato se non a gennaio".

Sulla questione Kvaratskhelia-Napoli? Arriverà poi subito qualcuno?

"Conte è stato super-sincero. Conte c'è rimasto malissimo per tutta la situazione, non se l'aspettava. E' incavolato anche con se stesso, perché il suo lavoro affinchè rimanesse è andato in fumo. Lui reputava Kvara un giocatore molto importante, indipendentemente dal giocatore che non stava facendo benissimo. E ora si capisce perché non stava facendo benissimo, perché se con la testa sei da un'altra parte...Ora diventerà difficile per ADL gestire gli 80 mln che incasserà. Conte non glieli farà spendere tutti ma di sicuro vorrà qualcuno d'importante. I nomi circolati sono quelli, Manna è un dirigente cresciuto tanto e come ha tirato fuori dal cilindro McTominay magari ne tira fuori un altro di questo tipo. Altro direttore che era alla Juve ed è andato via...".

Sul Milan? Si aspettava l'addio di Fonseca e l'arrivo di Conceicao? E sul mercato?

"Sono contento di Conceicao, è proprio l'allenatore che serviva a questo Milan. Non so quanto sia stato costruita bene questa squadra, ma ha tantissima qualità per esempio davanti. Se vai sul mercato però è che qualcosa hai sbagliato prima. Se critico la Juve, devo per forza criticare anche il Milan, che avevo messo tra le pretendenti al titolo".

Che farebbe con Dybala?

"Rinnovare? Dipende dall'allenatore che arriva. Allegri? Ho parlato con lui più di una volta ma non abbiamo affrontato l'argomento sul suo futuro. So però che ha le idee molto chiare sul suo futuro e l'eventuale squadra. Credo che anche Ranieri avrà voce in capitolo, quindi una decisione passerà anche da lui, che sta facendo cose egregie".

Chi più a rischio per la zona Champions tra Milan e Juve?

"Entrambe, e vedo che il Bologna può rientrare. Sta mettendo in difficoltà tutti, poi c'è la Lazio, la Roma rientrerà. L'unica che vedo in picchiata è la Fiorentina. Vedremo se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti, Palladino per ora non rischia ma se fai risultati negativi si sa, paga sempre l'allenatore".