Il pronostico di Cruciani: “Il Napoli batterà 2-0 il Torino! Vi dico i marcatori”

Sulla gara si è espresso anche il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, lasciandosi andare a un pronostico netto

Venerdì 6 marzo alle 20:45 il Diego Armando Maradona sarà il teatro di una sfida dal peso specifico elevatissimo. Il Napoli di Antonio Conte, terzo con 53 punti, vuole consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. Di fronte ci sarà il Torino di Roberto D’Aversa, subentrato di recente a Baroni, attualmente quattordicesimo a quota 30 e ancora impegnato a mettere distanza dalla zona retrocessione. Per i partenopei la stagione ha visto svanire gli obiettivi paralleli: l’eliminazione dalla Champions e l’uscita dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori hanno lasciato un solo traguardo da difendere, il quarto posto. Il vantaggio di cinque punti sul Como, con undici turni ancora da giocare, rappresenta un margine rassicurante ma non definitivo.

Il pronostico di Giuseppe Cruciani

Il Torino si presenta a Napoli con qualche segnale incoraggiante dopo il 2-0 inflitto alla Lazio, successo che ha interrotto una striscia negativa e restituito fiducia all’ambiente. Restano però le ombre di sconfitte pesanti, come il 6-0 incassato a Como e lo 0-3 di Genova, che evidenziano le fragilità di una squadra costruita per salvarsi ma non ancora al riparo dai rischi. Sulla gara si è espresso anche il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, intervenuto al podcast Numer1, lasciandosi andare a un pronostico netto: “Napoli-Torino per me finisce 2-0 e segnano Lukaku e Hojlund”. Una previsione che accende ulteriormente l’attesa per un match decisivo su entrambi i fronti.