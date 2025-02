Podcast Brambati: “Conte si sente tradito, sono state fatte promesse non mantenute"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

L'ha delusa la Roma ieri?

"Sì. Mi aspettavo qualcosa di più da Ranieri, che è un vecchio volpone e si è fatto sorprendere da un allenatore comunque bravo. Non ho capito perché Dovbyk in panchina. Secondo me il Milan dietro soffre, levare un giocatore di quel genere li hai facilitati. E poi Dovbyk fa una bella coppia con Dybala. Poi non so se non stava benissimo. Ho visto la partita del Napoli e sono stati fuori Dybala, Dovbyk, Hummels, Pellegrini, poi li ritrovo fuori anche qui la maggior parte. Perché? Me li aspettavo in campo, pensavo li avesse preservati per questa sfida. Poi magari avrà i suoi motivi, però sono rimasto deluso".

Questo Milan, con giocatori di qualità davanti, può arrivare quarto?

"Sicuramente è una delle squadre che può arrivare lì. Io con l'Atalanta in queste condizioni non so, magari arriva terza un'altra, vedi la Lazio. Sono tante squadre lì a lottare, per come stanno andando le cose saranno quattro quelle che andranno in Champions. E se sarà così, Milan e Juve che puntano anche per bilanci alla Champions, una delle due o entrambe rimangono fuori".

Joao Felix può far pensare a una cessione di Leao in estate?

"C'è chi dice che lo ha voluto Conceicao. Io penso di no, Mendes ha fatto il suo giochino, magari con Conceicao complice. Per me è un modo per metterlo in mostra. E' un giocatore con tanta qualità non espresse, stava per perdersi. Mi ha deluso per esempio Zaniolo, che ha avuto l'occasione con l'Atalanta e Gasperini, ma questo gli ha detto di cercarsi un'altra piazza. Joao Felix ha talento, ma a volte si perde. Per me ha aggiunto tanta qualità davanti il Milan e dietro ha messo un po' di esperienza".

Napoli-Okafor, Conte non sarà contento dopo questo mercato:

"Non può dire oggi cosa farà. Non si aspettava Okafor, ora però dovrà sfruttarlo al momento opportuno. Certo che dopo Kvara ha detto che si era indebolito il Napoli, ora dei protagonisti di quella squadra scudettata non c'è più nessuno o quasi. Sono state mal sostituite certe stelle, a parte Kvara che non è stato sostituito. E' vero che ha Neres, ma manca un elemento lì forte. Penso che Conte per firmare in estate ha posto degli aut-aut, ossia che voleva Kvara altrimenti non veniva".

Manna forse voleva Gasperini e ha ripiegato su Conte, dice Impallomeni:

"No, non è così. Lo voleva Manna, lo voleva ADL, che ha cercato all'inizio di risparmiare portando Gasperini, ma lui ha deciso di rimanere lì e si è buttato su Conte attraverso Manna. Detto questo credo che Conte si senta tradito, perchè sono state fatte delle promesse non mantenute".

Non c'è il rischio che Conte vada via a fine anno?

"Dipende, lui sta facendo un campionato straordinario, quindi qualcuno le antenne le avrà drizzate da qualche altra parte. In questo momento credo che dirà quello che deve dire e utilizzerà questa rabbia per trasmetterla ai giocatori. Cercherà di spostare questa rabbia sul campo, per dimostrare che anche senza Kvara e con questo 'tradimento' ... Mi dicono che Rabiot, quando ha saputo che lo scorso anno a gennaio quando la Juve ha preso Alcaraz e Diallò, il 3 febbraio ha bussato allo stanzino di Allegri e ha detto che la Juve con questi acquisti non voleva diventare grande e per questo se ne andava. Perché i giocatori vedono il mercato".