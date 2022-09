Brambati: “Il Napoli ha finalmente mostrato una qualità che prima non aveva”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Sono felice per il mio amico Spalletti, sta plasmando una squadra a sua immagine e somiglianza. Il leader è lui, la squadra è camaleontica. La vittoria del “Meazza” dà spinta e autostima, rispetto ai tre punti è quasi più importante questa forza che conferisce al gruppo. Questo Napoli ha finalmente mostrato una qualità che prima non aveva, il cinismo. E’ presto per dire che arriverà fino in fondo ma in un campionato in cui Juventus e Inter per ora sono distanti e in difficoltà questo Napoli ha fame e voglia di arrivare. Dovrà essere gestito l’entusiasmo e in questo Spalletti è bravissimo”.