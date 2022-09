Brambati: “Il Napoli mi ha convinto più di tutte, prova di forza e qualità con lo Spezia”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del campionato.



Tutte le big sono in difficoltà, dopo le coppe. Quale quella che l'ha convinta di più?

"Sono vittorie sofferte diverse. Chi mi ha convinto di più è il Napoli, anche se il gol è arrivato alla fine. Nei 90' ha dato una dimostrazione di forza e qualità davanti. Inter e Juventus mi hanno convinto meno. Il Milan? L'espulsione ha pregiudicato l'andamento della gara ma ne è venuta a capo. L'Inter? Al Torino stava stretto il pareggio nei 90'. A difesa di Allegri invece c'è da dire che è vero che i tre impegni settimanali pesano, ma soprattutto a chi ha pochi ricambi e ha i titolari fuori. Erano 5 quelli indisponibili. Poi se però pensi al perché sono fuori, una responsabilità dello staff dell'allenatore c'è. E' impossibile che ogni domenica ci siano fuori 2-3 per problemi muscolari. Pogba e Di Maria? Sapevi dei problemi del primo e che il secondo non è giovane".