Brambati: “Insigne? L'agente non doveva dire certe cose. Vi spiego”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Insigne e Napoli sempre più lontani. A dirlo l'agente in una intervista:

"Io non avrei mai tirato fuori nessuna squadra papabile, perché vuol dire che non ci sono. Se ho delle squadre, non ho bisogno di dirlo, lavoro sotto traccia affinchè sia accontentato il mio assistito. Non serviva tirarle fuori. Tre squadre citate poi mi sembrano improbabili, come il Tottenham di Conte".

Milan-Napoli, che si aspetta da questa partita?

"Credo che l'anti-Inter sia l'Atalanta. Ma gli infortuni hanno inciso su Milan e Napoli. Il Napoli in particolare ha perso uomini che in quel momento erano determinanti. In casa Milan 38 infortuni muscolari in un anno e mezzo dovrebbero far accendere qualche campanello d'allarme nello staff di Pioli".